Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике приговорен к 175 годам тюрьмы

Ларри Нассар уже отбывает 60-летний тюремный срок за детскую порнографию.

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике приговорен к 175 годам тюрьмы
Фото: tmz.com

Бывшего врача американской сборной по спортивной гимнастике приговорили к 175 годам тюремного заключения, передает Голос Америки.

Ларри Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах в отношении спортсменок, в том числе малолетних.

Судья в штате Мичиган вынес приговор в среду. В ноябре Нассар признал вину по 10 эпизодам покушения на преступление сексуального характера первой степени. В настоящий момент он уже отбывает 60-летний тюремный срок за детскую порнографию.

С тех пор, как 16 января в суде начались слушания по вынесению приговора, показания дали около 160 жертв Нассара. В их числе были олимпийские чемпионки Симона Байлз, Гэбби Дуглас и Маккайла Марони, заявившие, что Нассар совершал домогательства по отношению к ним в ходе медицинских осмотров.

Многие жертвы обвиняют американскую ассоциацию спортивной гимнастики USA Gymnastics в игнорировании и сокрытии их жалоб в попытке избежать негативного освещения в СМИ. Три высокопоставленных члена правления организации в понедельник подали в отставку под напором критики. В марте подали в отставку президент и исполнительный директор организации.

54-летний Нассар работал врачом американской сборной на четырех Олимпиадах, а также был врачом женских команд Государственного университета Мичигана и занимал пост профессора в колледже остеопатической медицины в этом университете.

В декабре сообщалось, что в Кентукки политик покончил с собой после обвинений в домогательстве к 17-летней девушке. Погибший был автором нескольких законопроектов, касающихся христианского образования в школах.


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