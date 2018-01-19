В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка

В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка (ФОТО)

Выехав на сообщение о семейной ссоре, полицейские застали в доме двух пьяных женщин, которые подрались. А рядом с ними - маленькую девочку, которая жила в холоде и антисанитарии, без внимания взрослых.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 36-летнюю мать привлечена к административной ответственности, её семью взято на профилактический учет полиции.

По информации, в Лиманское отделение полиции поступило сообщение о семейной ссоре в одном из частных домов города. Как выяснили правоохранители, между 36-летней хозяйкой жилья и ее подругой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, впоследствии переросший в драку.

«Успокоив женщин, полицейские осмотрели жилье и установили, что вместе с матерью здесь проживала ее дочь 2011 года рождения. Ребенок рос в ненадлежащих условиях: в холоде и антисанитарии. Детские вещи были разбросаны по полу», - отмечают в пресс-службе Славянского отдела полиции.

На место событий прибыли сотрудники ювенальной превенции, которые провели с матерью профилактическую беседу и составили в отношении нее протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

С целью контроля данная семья взята на профилактический учет и в дальнейшем будет систематически проверяться по месту жительства.

Напомним, тело жительницы Мариуполя с ножевыми ранениями обнаружила её мать и вызвала полицию. Правоохранители сразу установили личность подозреваемого, а нашли его повешенным в соседнем доме, об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.




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