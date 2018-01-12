В Харькове задержали военнослужащего, который угнал автомобиль вместе с водителем

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские Харькова задержали 22-летнего военнослужащего за незаконное завладение транспортным средством.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции в Фейсбуке.

Как выяснилось, парень увидел на дороге припаркованный автомобиль "ВАЗ". Он подошел и попросил 31-летнего водителя отвезти его по его личным делам, на что тот отказал.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Тогда военнослужащий начал угрожать водителю применением оружия и приказал ему пересесть на место пассажира, после чего сел за руль и начал движение. Через некоторое время он был остановлен патрульными.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, летом прошлого года в Харькове задержали банду угонщиков советских автомобилей.