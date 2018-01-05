В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца

Во время процессии священник узнал, что ребенка крестили священнослужители Киевского патриархата.

В Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка, на которого упал самоубийца
Фото: Facebook/Oleksandra Chernova

В Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на него самоубийцы.

Как рассказал местному изданию Forpost отец покойного Роман Полищук, во время процессии священник узнал, что ребенка крестили священнослужители церкви Киевского патриархата, и наотрез отказался проводить обряд отпевания.

В другом храме УПЦ МП также отказались отпевать умершего по той же причине. По словам отца, священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви.

В итоге на процессию приехал священник из церкви, где крестили ребенка, и отпел покойного.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ МП) поддержал священника в отказе отпевать малыша. Корреспонденту издания он сообщил, что его подчиненный сделал правильно, а в сложившейся ситуации виновата ритуальная служба, потому что пригласила не того, кого надо.

Как сообщалось, вечером перед Новым годом в Запорожье 39-летний мужчина выпал с 8 этажа и упал на двухлетнего ребенка, который с папой с папой из подъезда. Мальчик и мужчина скончались на месте происшествия. Местные издания сообщают, что мужчина был выпивший.


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