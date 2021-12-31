Иран запустил в космос три устройства в рамках исследовательской миссии

Запуск был испытанием перед предстоящими попытками вывести спутники на орбиту.

Иран запустил в космос три устройства в рамках исследовательской миссии
Фото: global.jaxa.jp

Иран использовал ракету-носитель, чтобы отправить в космос три исследовательских устройства в четверг. Об этом заявил спикер министерства обороны Ирана Ахмад Хоссейни, передает Reuters.

Чиновник не уточнил, вышли ли аппараты на орбиту, но отметил, что запуск был испытанием перед предстоящими попытками вывести спутники на орбиту.

Ахмад Хоссейни заявил, что ракета-носитель Simorgh (Феникс) запустила три исследовательских устройства на высоту 470 км и со скоростью 7350 метров в секунду.

"Запланированные исследовательские цели этого запуска были достигнуты. Это было сделано как предварительный запуск... Даст Бог, скоро у нас будет оперативный запуск", - сказал Хоссейни государственному телевидению.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтону известно о запуске, добавив, что такие пуски противоречат резолюции Совбеза ООН, закрепляющей ядерное соглашение 2015 года.

"Соединенные Штаты остаются озабочены разработкой Ираном космических ракет-носителей, которые вызывают значительную обеспокоенность по поводу распространения", - сказал спикер.

Соединенные Штаты ввели санкции против гражданского космического агентства Ирана и двух исследовательских организаций в 2019 году на основании того, что они использовались для продвижения программы баллистических ракет Тегерана.

Тегеран отрицает, что подобная деятельность является прикрытием для разработки баллистических ракет.

Иран запустил свой первый спутник Омид (Надежда) в 2009 году, а его спутник Рассад (Наблюдение) был выведен на орбиту в 2011 году. В 2012 году Тегеран заявил, что он успешно вывел на орбиту свой третий внутренний спутник "Навид" ("Обещание").

В апреле 2020 года Иран заявил, что успешно вывел на орбиту первый военный спутник после неоднократных неудачных попыток запуска.

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