Найдена маленькая галактика с такой же чёрной дырой в центре, как у Млечного Пути

Астрономы из обсерватории Макдональд Техасского университета в Остине обнаружили необычайно массивную черную дыру в центре одной из карликовых галактик-спутников Млечного Пути — Лев I.

ESA/Gaia/DPAC

Парадоксально, что у такой малой галактики в центре такая массивная черная дыра, как у Млечного пути

Почти такая же массивная, как черная дыра в центре нашей собственной галактики, черная дыра в галактике Лев I может привести к пересмотру нашего понимания эволюции галактик.

Лев I, в отличие от большинства карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути, содержит мало тёмной материи. Чтобы определить плотность тёмной материи, учёные измерили ее гравитационное притяжение к звездам. Чем быстрее движутся звезды, тем больше материи окружает галактику.

Результат оказался отличен от предыдущих исследований Льва I — это объясняется сочетанием более качественных данных и моделирования на суперкомпьютере. Предыдущие исследования почти не затрагивали центральную область галактики — исследовались скорости отдельных звезд.

Текущее исследование показало, что в тех скоростях, что были получены в прошлом, наблюдался перекос в сторону низких скоростей, что уменьшало предполагаемое количество темной материи в области орбит этих звёзд.

Однако данные о центральной области не подвержены этому перекосу: предполагаемое количество тёмной материи на орбитах звезд резко возросло. Это открытие может перевернуть понимание эволюции галактик, поскольку сейчас нет объяснения для такого типа черных дыр в карликовых сфероидальных галактиках.

Результат особенно важен в контексте того, что астрономы уже 20 лет используют карликовые сфероидальные галактики, чтобы понять распределение тёмной материи внутри галактик. Лев I — галактика как раз такого типа.

Если масса черной дыры Льва I велика, это может объяснить, как черные дыры растут в массивных галактиках. Дело в том, что со временем маленькие галактики наподобие Льва I падают в более крупные галактики. В этом случае черная дыра меньшей галактики сливается с черной дырой большей галактики, увеличивая ее массу.

Исследование опубликовано в Astrophysical Journal



