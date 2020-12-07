SpaceX запустила грузовой корабль Crew Dragon к МКС

Это уже 21-й полет "грузовика" SpaceX к МКС.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX 6 декабря успешно стартовал к Международной космической станции.

Фото: nasa.gov

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в 11:17 по времени Восточного побережья США с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Liftoff! pic.twitter.com/pgk24cph9e

— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020

Запуск был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

?LAUNCH SUCCESS! ?

The latest @SpaceX Dragon resupply spacecraft is now on its way to the @Space_Station with more than 6,400 pounds of science investigations and a shiny new airlock! https://t.co/ew1cJJ2dhd pic.twitter.com/ftfpRUlYhm

— NASA (@NASA) December 6, 2020

Первая ступень, которая уже трижды использовалась для запусков, через 8 минут 38 секунд после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, который находится в Атлантике в 623 км от космодрома.

В 19:28 космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. На нем начали работать солнечные батареи, которые снабжают корабль энергией, передает Інтерфакс-Україна.

Это уже 21-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и первая миссия модифицированного варианта корабля, способного автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором и доставлять на МКС на 20% больше груза.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, способным возвращать грузы на Землю. Он будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем Cargo Dragon покинет орбиту, и его капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

С октября 2012 года до марта 2020-го компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) закончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

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