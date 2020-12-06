Китайский зонд состыковался с кораблем на орбите Луны

Капсула с приблизительно 2 кг лунной породы и пыли должна вернуться в Китай в середине декабря.

?Китайский зонд состыковался с кораблем на орбите Луны
Фото: techno.bigmir.net

Китайский зонд, который собрал образцы лунной поверхности, успешно состыковался с кораблем на орбите Луны.

Об этом пишет “Радио Свобода” со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Агентство Xinhua назвало маневр первой в истории Китая "стыковкой на лунной орбите".

Капсула с около двумя килограммами лунной породы и пыли должна вернуться в Китай в середине декабря.

Это должны быть первые образцы лунной поверхности, которые получали ученые за последние четыре десятилетия.

В 1960-х и 1970-х годах образцы собирали во время своих миссий США и Советский Союз.

Китай дважды совершал посадку на Луну - в 2013 и 2019 годах.

Напомним, китайский лунный модуль "Чанье-5" установил на поверхности Луны флаг КНР.

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