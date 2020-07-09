Робопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видео

Робопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видео

На видео можно заметить, как знаменитый робопес Spot от Boston Dynamics в паре со своим полугуманоидным другом Pepper, аплодируют и танцуют на японском бейсбольном матче. На игру «пришла» целая армия роботов, одетых в шляпы, и с флагами.

В 2017 году японская технологическая компания SoftBank Group выкупила производителя роботов Boston Dynamic у компании Alphabet. На матче, на котором присутствовали робопсы Spot, также играла команда SoftBank — Fukuoka SoftBank Hawks. Именно за нее и болели роботы. Как отмечает компания, это было сделано для того, чтобы оживить пустые трибуны.

Spot от Boston Dynamics — четвероногий робот, представленный компанией в 2016 году. Совсем недавно Boston Dynamics открыла свободную продажу электрического друга, отметив, что такой «пес» может стать незаменимым помощником. Стоимость робопса достигает 74 500 долларов.

А вот человекоподобный робот Pepper производства SoftBank Robotics уже давно выпущен в продажу и пользуется популярностью в сфере торговли и образования. На данный момент Pepper сложно найти для покупки, его стартовая стоимость составляла чуть больше 20 000 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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