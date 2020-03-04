SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon

Первый запуск нового космического корабля SpaceX — Crew Dragon — состоялся 2 марта 2019 года. Аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 и на следующий день, 3 марта, прибыл к Международной космической станции. На Землю же корабль вернулся 8 марта — он приводнился в Атлантическом океане.

На днях исполнился год с первого запуска Crew Dragon — и в честь этого SpaceX опубликовала впечатляющий ролик, посвященный первому полету аппарата. Видео длится всего 2 минуты 20 секунд, но успевает «рассказать» обо всей миссии, продлившейся шесть дней.

SpaceX планирует провести первый пилотируемый полет Crew Dragon уже совсем скоро — между апрелем и июнем текущего года; к МКС в рамках данной миссии должны будут отправиться астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли.



