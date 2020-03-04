SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon

SpaceX показала впечатляющее видео первого запуска Crew Dragon

Первый запуск нового космического корабля SpaceX — Crew Dragon — состоялся 2 марта 2019 года. Аппарат был запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 и на следующий день, 3 марта, прибыл к Международной космической станции. На Землю же корабль вернулся 8 марта — он приводнился в Атлантическом океане.

На днях исполнился год с первого запуска Crew Dragon — и в честь этого SpaceX опубликовала впечатляющий ролик, посвященный первому полету аппарата. Видео длится всего 2 минуты 20 секунд, но успевает «рассказать» обо всей миссии, продлившейся шесть дней.

SpaceX планирует провести первый пилотируемый полет Crew Dragon уже совсем скоро — между апрелем и июнем текущего года; к МКС в рамках данной миссии должны будут отправиться астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытанияхПрототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытаниях
Испытана вторая ступень ракеты OmegAИспытана вторая ступень ракеты OmegA
Литий-ионные батареи привели к пожарам на мусорных заводахЛитий-ионные батареи привели к пожарам на мусорных заводах
Разработан реактор на ядерных отходахРазработан реактор на ядерных отходах
Студенты помогут НАСА собраться на ЛунуСтуденты помогут НАСА собраться на Луну
Блок рекламы


Похожие новости
К 2023 году SpaceX планирует ежегодно производить 70 запусков с космодромов во ФлоридеК 2023 году SpaceX планирует ежегодно производить 70 запусков с космодромов во Флориде
Прототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытанияхПрототип "Старшипа" от SpaceX разорвало на испытаниях
SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»SpaceX предоставит ракету Falcon Heavy для миссии NASA «Психея»
Корабль Crew Dragon доставили на мыс Канаверал
SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасностьSpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность
Маск анонсировал первый пилотируемый полет Crew DragonМаск анонсировал первый пилотируемый полет Crew Dragon
Зачем SpaceX решил взорвать ракету над океаномЗачем SpaceX решил взорвать ракету над океаном
Воодушевляющее видео NASA о планах на 2020 годВоодушевляющее видео NASA о планах на 2020 год
Илон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяцаИлон Маск обещает произвести тестовый запуск межпланетного корабля SpaceX Starship через 2–3 месяца
SpaceX закончила испытания парашютовSpaceX закончила испытания парашютов
Последние новости
Подгружаем последние новости