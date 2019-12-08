Бенну классифицировали как активный астероид

Бенну классифицировали как активный астероид

Активными астероидами считают малые объекты Солнечной системы, которые имеют обычные для астероидов орбиты, при этом демонстрируя и некоторый уровень активности, например производя пылевые выбросы.

В новом исследовании ученые во главе с Данте Лауреттой (Dante Lauretta) изучили данные, полученные зондом OSIRIS-REx, и пришли к выводу, что астероид Бенну может быть классифицирован как активный. Система камер аппарата TAGCAMS зарегистрировала три крупных пылевых выброса с поверхности Бенну, которые произошли 6 и 19 января и 11 февраля текущего года; были зафиксированы и другие подобные события, однако ученые не уверены в их достоверности.

Исследователи определили, что источники выбросов находятся в южном полушарии Бенну и в экваториальном регионе, при том что каких-либо серьезных геологических отличий от других территорий они, по?видимому, не имеют. В период с 31 декабря по 18 февраля 2019 года астероид, как выявили специалисты, потерял около килограмма своей массы, при том что средняя скорость убыли массы составила 10-4 граммов в секунду (что существенно меньше, чем в случае с другими активными астероидами).

Ученые предполагают, что пылевые выбросы на Бенну могут быть объяснены тремя способами — либо столкновением астероида с метеоритами, либо дегидратацией филлосиликатов, составляющих вещество астероида, либо же разрушением пород в результате взрывов ввиду резкого нагрева и охлаждения.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Science.

В ближайшее время специалисты миссии OSIRIS-REx должны выбрать одно из четырех предполагаемых мест для забора грунта с Бенну.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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