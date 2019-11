Испытание ключевой системы космического корабля Boeing Starliner прошло успешно

Корпорация Boeing провела в понедельник, 4 ноября, испытание ключевой системы экипажа многоразового пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner.

Испытание системы аварийного спасения длилось всего около 95 секунд. В 9:15 по времени Восточного побережья США (16:15 мск) космический корабль без экипажа был запущен с площадки на стартовом комплексе LC-32 ракетного полигона White Sands Missile Range в штате Нью-Мексико.

Двигатели для аварийного прекращения полёта, предназначенные для обеспечения безопасности экипажа космического корабля в случае возникновения нештатной ситуации, например, во время запуска, подняли капсулу на высоту около 1,3 км в сторону от места старта, после чего сработали парашюты. Несмотря на то, что один из трёх парашютов не раскрылся, капсула совершила плавное приземление, которое смягчила воздушная подушка.

Thank you to @NASA, @WSMissileRange, the #Starliner team and the @USArmy! Starliner is one step closer to @Commercial_Crew launch! pic.twitter.com/Uvwsb1CRsp

— Boeing Space (@BoeingSpace) November 4, 2019