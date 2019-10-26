Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей

Речь идет об астероиде 1998 HL1. Его диаметр оценивается примерно в 440?990 метров, и NASA определило его как потенциально опасный (оно определяет таким образом все астероиды, чьи орбиты подходят к земной на расстояние 7,8 миллиона километров и которые составляют в диаметре как минимум 140 метров). 25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.

Полет астероида, на несколько дней раньше, 23 октября, смог заснять специалист онлайн-обсерватории Virtual Telescope Project Джанлука Маси (Gianluca Masi). В момент съемки объект находился примерно в 6,6 млн километров в от Земли.

Пролет 1998 HL1 рядом с Землей 25 октября будет наиболее близким до 26 октября 2140 года. Как ожидается, тогда астероид подойдет к нашей планете несколько ближе — на расстояние 6,18 млн километров.



