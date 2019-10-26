Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей

Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей

Речь идет об астероиде 1998 HL1. Его диаметр оценивается примерно в 440?990 метров, и NASA определило его как потенциально опасный (оно определяет таким образом все астероиды, чьи орбиты подходят к земной на расстояние 7,8 миллиона километров и которые составляют в диаметре как минимум 140 метров). 25 октября 1998 HL1 совершил ближайший подход к Земле, пролетев от нее на расстоянии 6,21 млн километров.

Полет астероида, на несколько дней раньше, 23 октября, смог заснять специалист онлайн-обсерватории Virtual Telescope Project Джанлука Маси (Gianluca Masi). В момент съемки объект находился примерно в 6,6 млн километров в от Земли.

Пролет 1998 HL1 рядом с Землей 25 октября будет наиболее близким до 26 октября 2140 года. Как ожидается, тогда астероид подойдет к нашей планете несколько ближе — на расстояние 6,18 млн километров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Глава NASA сообщил дату высадки на МарсГлава NASA сообщил дату высадки на Марс
Новые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годахНовые коммерческие ракеты Китая совершат испытательные полёты в 2020 и 2021 годах
Подводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 годуПодводный дрон помог найти японский авианосец, потопленный в 1942 году
Найдена одна из наименее плотных экзопланетНайдена одна из наименее плотных экзопланет
Головы американских военных закроют целикомГоловы американских военных закроют целиком
Блок рекламы


Похожие новости
Космический корабль Lucy готовится исследовать астероиды ЮпитераКосмический корабль Lucy готовится исследовать астероиды Юпитера
«Хаябуса-2» готовится сбросить новый аппарат на астероид Рюгу«Хаябуса-2» готовится сбросить новый аппарат на астероид Рюгу
Редкий астероид с двойным хвостом замечен изменяющим цвет
На астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камниНа астероиде Рюгу обнаружены хорошо знакомые камни
Космический парусник LightSail 2 связался с Землей
Зонд OSIRIS-REx побил рекорд высоты орбиты вокруг астероидаЗонд OSIRIS-REx побил рекорд высоты орбиты вокруг астероида
Аномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероидаАномалию на южном полюсе Луны связали с остатками древнего астероида
Искусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планомИскусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планом
Запуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceXЗапуском зонда для изменения траектории полета астероида займется SpaceX
Японцы сбросили взрывчатку на астероид для создания кратераЯпонцы сбросили взрывчатку на астероид для создания кратера
Последние новости
Подгружаем последние новости