Тусклые галактики оказались похожими на маленькие

Тусклые галактики оказались похожими на маленькие

Хотя первая ультра-диффузная галактика открыта в 1984 году, их исследования только начинаются — до недавнего времени для них просто не хватало разрешающей способности земных приборов.

Как отмечается в пресс-релизе. ученые из МГУ провели исследование ультра-диффузных галактик, которое включало детальный анализ 9 из них в скоплении Волос Вероники, которое находится в 300 миллионах световых лет от Земли. При помощи нового спектрографа Binospec, установленного на 6,5-метровом телескопе MMT в Аризоне, астрофизикам удалось получить наиболее качественные спектры ультра-диффузных галактик. С их помощью исследователи определили параметры звездного населения и измерили параметры движения звезд.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что ультра-диффузные галактики схожи с карликовыми эллиптическими галактиками (dE), которыми заполнены все близкие скопления галактик, в том числе Волосы Вероники, и карликовыми сфероидальными (dSph) системами, такими как большинство спутников Млечного Пути и Туманности Андромеды. Единственное существенное отличие — крупный размер ультра-диффузных галактик, что при схожей с прочими карликовыми галактиками светимости приводит к низкой поверхностной яркости, т. е. — к трудности наблюдения.

Астрофизики пришли к выводу, что ультра-диффузные галактики вероятнее всего составляют с «соседними» типами карликовых галактик один класс звездных систем, из которого были выделены подклассы, с точки зрения эволюции не являющиеся отличными друг от друга типами объектов. Самые яркие — эллиптические, самые слабые и мелкие — сфероидальные, самые протяженные — ультра-диффузные.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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