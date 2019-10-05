США испытали новую противокорабельную ракету

Ее дальность на 30% больше, чем у ракет «Гарпун», которые используют для уничтожения кораблей.

США испытали новую противокорабельную ракету
Фото: kongsberg.com

Военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом информирует CNN.

По сообщению телеканала, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который отбуксировали в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 160 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет «Гарпун», которые ВМС США используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработанное с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Напомним, ранее КНДР в очередной раз осуществила пуск ракет в Японское море.

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