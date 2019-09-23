Google заявил о достижении "квантового превосходства"

Инженерам Google удалось создать квантовый компьютер, который способен выполнять вычисления, выходящие за рамки возможностей существующих суперкомпьютеров. Научный доклад об этом был опубликован на сайте NASA, а затем удалён. Об этом пишет Financial Times.

Согласно докладу, процессор Google способен за 3 минуты и 20 секунд выполнить расчёт, на который самому мощному суперкомпьютеру Summit от IBM понадобилось бы около 10 тысяч лет.

Авторы доклада Google считают, что полученный результат говорит о достижении «квантового превосходства» — способности квантовых вычислительных устройств решать проблемы, которые классические компьютеры практически не могут решить.

При этом созданная Google система может выполнять только один высокотехнический расчёт, а до использования квантовых машин для решения практических задач ещё долгие годы.

Однако исследователи считают достигнутый результат важной вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям.

В Google от комментариев отказались.

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