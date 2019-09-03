Европейский спутник увернулся от спутника Маска

Европейский спутник увернулся от спутника Маска

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на твит ЕКА, для этого спутник Aeolus включил двигатели, в результате чего перешел на более высокую орбиту. Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ЕКА.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U

— ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников — Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Разведка США выяснила, что стало причиной взрыва в Архангельской области РФРазведка США выяснила, что стало причиной взрыва в Архангельской области РФ
Миссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запускаМиссия к Юпитеру получила снимок планеты за три года до запуска
В США зафиксировали первое преступление в космосеВ США зафиксировали первое преступление в космосе
Иранская ракета-носитель взорвалась на космодроме
Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реакторНорвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор
Блок рекламы


Похожие новости
Китай впервые использовал ракету-носитель «Цзелун-1» для доставки спутников в космосКитай впервые использовал ракету-носитель «Цзелун-1» для доставки спутников в космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешенииНебольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
SpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутниковSpaceX запускает сервис «райдшеринга» для операторов небольших спутников
Франция планирует вооружить свои спутники лазерами и другим оружиемФранция планирует вооружить свои спутники лазерами и другим оружием
Китай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракетуКитай успешно запустил шпионские спутники и контролируемо уронил ракету
Частная китайская ракета впервые доставила спутники на орбитуЧастная китайская ракета впервые доставила спутники на орбиту
Спутниковая навигационная система Galileo вновь работаетСпутниковая навигационная система Galileo вновь работает
Для коммерческих целей Китай разрабатывает новое поколение возвращаемых спутниковДля коммерческих целей Китай разрабатывает новое поколение возвращаемых спутников
SpaceX довольна испытаниями 60 спутников Starlink и вносит измененияSpaceX довольна испытаниями 60 спутников Starlink и вносит изменения
SpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутникамиSpaceX потеряла контакт с тремя интернет-спутниками
Последние новости
Подгружаем последние новости