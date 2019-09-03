Европейский спутник увернулся от спутника Маска

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на твит ЕКА, для этого спутник Aeolus включил двигатели, в результате чего перешел на более высокую орбиту. Маневр уклонения был осуществлен впервые в истории ЕКА.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить землян широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников — Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.



