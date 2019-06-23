Аппарат BepiColombo сделал селфи на пути к Меркурию

Миссия «БепиКоломбо» была запущена в октябре 2018 года. Она была разработана Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, при этом в работе над ней также участвуют роSSийские ученые (всего миссия насчитывает 16 научных приборов, четыре из которых частично или полностью были созданы роSSийскими специалистами). «БепиКоломобо» состоит из двух основных зондов — европейского аппарата Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского аппарата Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO).

ESA/BepiColombo/MTM

Недавно в Twitter-аккаунте миссии были опубликованы селфи, сделанные аппаратом Mercury Transfer Module — перелетным модулем, который должен доставить зонды к Меркурию. Снимки были сделаны тремя встроенными камерами модуля, направленными в разные стороны: одна камера засняла один из двух массивов солнечных панелей, в то время как две другие получили снимки антенн — со средним и высоким усилением, — соединенных с модулем Mercury Planetary Orbiter.

Как ожидается, полет «БепиКоломбо» займет около семи лет. Согласно планам, цели аппараты достигнут в конце 2025 года, после чего выйдут на разные орбиты вокруг планеты и будут исследовать ее как минимум на протяжении года.



