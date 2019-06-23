Катапульта вместо ракеты отправит спутник на орбиту

Подразделение Инновационных оборонных технологий Минобороны США выделило неназванную сумму денег на проведение первого пуска прототипа в начале 2020 года. На данный момент неизвестны ни примерные даты испытаний, ни степень участия военных в создании полезной нагрузки тестового спутника. Коммерческая деятельность нетрадиционно мыслящего частного космического агентства должна начаться уже в 2022 году, а стоимость одного старта составит 250 тысяч долларов.

Калифорнийская компания SpinLaunch (spin — «вращение») работает в обстановке секретности и подробностей о ее деятельности мало. Она основана в 2014 году предпринимателем Джонатаном Яни с целью произвести революцию на рынке доставки в космос малых и сверхмалых аппаратов. Вместо классической ракеты-носителя, а точнее, ее первой ступени, будет использована катапульта в виде центрифуги. Применение наземных запасов энергии для запусков на орбиту позволяет не только разительно удешевить стоимость доставки, но и минимизировать время подготовки всего стартового комплекса для повторного использования.

Для осуществления своих планов в прошлом году Яни смог привлечь более 40 миллионов долларов инвестиций от Airbus Ventures, GV (подразделение Google , специализирующееся на поддержке перспектиных стартапов), а также известного фонда Kleiner Perkins. В мае 2019 года SpinLaunch начала строительство стартового комплекса на территории космопорта Америка в Нью-Мексико. Это место широко известно, как площадка базирования компании Virgin Galactic — еще одного участника частной космической гонки.



