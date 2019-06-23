Blue Origin впервые запустила двигатель лунного посадочного модуля

Аэрокосмическая компания Blue Origin впервые запустила новый двигатель BE-7, разработанный для будущего лунного посадочного модуля Blue Moon.

Основатель компании, миллиардер Джеф Безос (Jeff Bezos) сообщил в Твиттере, что огневые испытания BE-7 успешно прошли в Центре космических полётов имени Джорджа Маршалла. Двигатель работал в течение 35 секунд.

First hotfire of our #BE7 lunar landing engine just yesterday at Marshall Space Flight Center. Data looks great and hardware is in perfect condition. Test went full planned duration – 35 seconds. Kudos to the whole @BlueOrigin team and grateful to @NASA_Marshall for all the help! pic.twitter.com/cTjjrngumY — Jeff Bezos (@JeffBezos) June 20, 2019

Безос опубликовал видеозапись испытаний. Сначала пламя, горизонтально исходящее из двигателя, становится ярко-зелёным, а затем меняет цвет на прозрачный. В зелёный цвет пламя окрашивается из-за жидкости, которая используется для запуска процесса сгорания топлива. Как только эта жидкость сгорает, пламя становится бесцветным, поскольку двигатель работает на жидком кислороде и водороде.

Лунный посадочный модуль Blue Moon, который будет использоваться для доставки грузов на естественный спутник Земли, был представлен в прошлом месяце. Компания сообщила, что работа над ним велась в течение трёх лет, и что с его помощью можно будет доставлять на Луну до 6,5 т груза.



