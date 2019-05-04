SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Стыковка запланирована на 6 мая.

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Об этом говорится на сайте NASA.

Фото: twitter.com/SpaceX

"Корабль доставит на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. Стыковка запланирована на 6 мая", - говорится в сообщении.

Запуск прошел на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. После него разгонный блок Falcon 9 успешно приземлился на плавучую платформу.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h

— SpaceX (@SpaceX) 4 травня 2019 р.

Запуск Cargo Dragon должен был состояться 25 апреля, однако его отложили из-за сбоя в системе электропитания в американском сегменте МКС. Позднее выяснилось, что один из блоков, который распределяет электроэнергию по двум из восьми каналов на станции, вышел из строя. Его заменили.

Впоследствии запуск отложили еще раз - из-за неполадок на плавучей платформе, на которую приземлилась первая ступень ракеты-носителя Falcon 9.


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