SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Запуск Cargo Dragon должен был состояться 25 апреля, однако его отложили из-за сбоя в системе электропитания в американском сегменте МКС. Позднее выяснилось, что один из блоков, который распределяет электроэнергию по двум из восьми каналов на станции, вышел из строя. Его заменили.
Впоследствии запуск отложили еще раз - из-за неполадок на плавучей платформе, на которую приземлилась первая ступень ракеты-носителя Falcon 9.
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