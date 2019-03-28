"Спецтехноэкспорт" заявил о разработке электромагнитного оружия

Такой тип вооружений не имеет летального воздействия на людей.

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", заявило, что в Украине разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что создание такой техники стало возможным благодаря привлечению иностранных инвестиций. В 2014-2015 годах "Спецтехноэкспорт" искал иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку, и заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов нового оружия.

"По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее штатном функционированию", - отмечается в сообщении.

Такой тип вооружений использует энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя технику или объекты инфраструктуры, оснащенные электронными системами.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

"Таким образом, новая электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению", - подчеркнули в ГП "Спецтехноэкспорт".

В феврале 2019 года предприятие уже поставило в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры по поставкам дополнительной партии.

"Оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал создание ракет повышенного радиуса действия.