Корабль SpaceX Crew Dragon автоматически состыковался с МКС

Буквально через день после запуска на орбиту новый корабль Crew Dragon компании SpaceX автоматически пристыковался к шлюзу на Международной космической станции — это была ключевая часть текущего испытательного полёта. Стыковочный манёвр — процедура, которую кораблю придётся выполнять в будущем регулярно, когда он начнёт транспортировать космонавтов к МКС и обратно.

Воскресным утром SpaceX отправила Crew Dragon к разным точкам за пределами станции, чтобы проверить возможности маневрирования корабля перед стыковкой. Используя свои бортовые двигатели, капсула периодически приближалась к МКС и затем удерживала своё положение в течение двух с половиной часов. Капсула даже отдалилась, чтобы проверить способность космического корабля на случай чрезвычайной ситуации. Затем, как только Crew Dragon оказался на расстоянии около 20 метров, последняя команда была отправлена для подсоединения к МКС, после чего корабль осуществил автоматическую стыковку. Ряд механизмов затем закрепились вокруг внешней части порта, чтобы удерживать капсулу на месте.

The @SpaceX #CrewDragon is go for docking leaving its 20 meter hold point. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/9pc6t6oqbF — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

«Мы можем подтвердить, что жёсткий захват завершён», — отметила находящаяся на борту МКС космонавт NASA Энн Макклейн (Anne McClain), как только Crew Dragon жёстко закрепился на шлюзе. Канадский астронавт Дэвид Сен-Жак (David Saint-Jacques), тоже работающий на МКС, добавил: «Ещё раз поздравляю огромную команду по всему миру, которая сделала это возможным».

Это новый тип процесса для SpaceX, которая никогда ранее автоматически не стыковала транспортник с космической станцией. Компания запускает грузовики Dragon на МКС с мая 2012 года, но все они ставились на прикол, после чего член экипажа на борту МКС захватывал капсулу с помощью роботизированного манипулятора на станции и осуществлял стыковку со свободным портом. Теперь новый Crew Dragon доказал, что ему не нужно привлекать экипаж МКС для осуществления процедуры.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Успешная автоматическая стыковка — большое достижение как для SpaceX, так и для программы коммерческой доставки экипажей NASA. Crew Dragon — один из двух частных американских транспортников, разрабатываемых для доставки людей на Международную космическую станцию. Стыковка является ключевым процессом, необходимым для обеспечения пассажирам возможности добраться до станции, и сегодняшняя демонстрация показывает, что SpaceX может безопасно это осуществлять.

Чуть позже три члена экипажа МКС, включая Олега Кононенко из РоSSии, откроют шлюз Crew Dragon и поприветствуют оснащённого датчиками манекена по имени Рипли, который занимал одно из четырёх пассажирских кресел. Они также заберут более 400 фунтов (~180 кг) доставленного груза и проведут серию испытаний на транспортнике в ближайшие дни. Цель состоит в том, чтобы понять, насколько хорошо корабль ведёт себя в агрессивной космической среде, и является ли его конструкция безопасной, как это необходимо.

The @SpaceX #CrewDragon is docked to the station's international docking adapter which is attached to the forward end of the Harmony module. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/y8032NML2q — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Затем в пятницу SpaceX отправит капсулу на Землю и посадит её в Атлантическом океане при помощи парашютов. Эта посадка станет последней важной вехой текущей тестовой миссии и завершит полёт. После этого NASA оценит, как показал себя Crew Dragon во время своего путешествия, и в конечном итоге определит, когда пройдёт следующий крупный испытательный полёт, который уже доставит на орбиту двух космонавтов. Предварительно для SpaceX этот тест назначен на предстоящее лето, но NASA ещё предстоит проделать большую работу, прежде чем будет окончательно выбрано время.