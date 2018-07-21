Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы

Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля New Shepard, который был запущен с её стартовой площадки в Техасе 18 июля.

Это был девятый испытательный запуск у компании Blue Origin и третий для ракеты New Shepard и капсулы экипажа, использовавшихся в этом тестировании. После подъёма ракеты-носителя на высоту более 100 км было произведено отделение капсулы экипажа с манекеном на борту. Запуск двигателя капсулы, отправивший её выше, чем когда-либо раньше, был произведён в расчётное время.

Blue Origin использовала этот запуск, чтобы проверить, как проходит аварийное отделение капсулы от ракеты в космосе, если что-то пойдёт не так во время полёта в реальных условиях с людьми на борту.

Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы

Этот успешный тест является важной вехой для компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которая ранее заявила, что если тестирование пройдёт успешно, то это позволит говорить о готовности к началу функционирования сервиса для космических туристов к концу года.

Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы

Продолжительность взлёта составила около двух с половиной минут, затем двигатель ракеты отключился. Ракета-носитель начала спуск после отделения капсулы с манекеном. Для мягкой посадки капсулы использовалась пара парашютов. Вертикальная посадка ракеты, в ходе которой использовались для управления двигатели, и приземление капсулы прошли успешно. И ракета, и капсула могут использоваться для дальнейших запусков.

Вся миссия заняла приблизительно 11 минут, причем капсула достигла максимальной скорости 2236 миль в час (3598 км/ч) и высоты 389 846 футов (118,8 км).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
Землетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтековЗемлетрясение в Мексике обнажило древний храм ацтеков
Великобритания строит свой первый космодромВеликобритания строит свой первый космодром
ВОЗ признала бекон канцерогеном
Блок рекламы


Похожие новости
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
Blue Origin: начало колонизации Луны уже в 2023 годуBlue Origin: начало колонизации Луны уже в 2023 году
SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранееSpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее
В США запустили американо-украинскую ракету Antares с грузом для МКСВ США запустили американо-украинскую ракету Antares с грузом для МКС
SpaceX запустит в космос ракету Falcon 9 нового поколенияSpaceX запустит в космос ракету Falcon 9 нового поколения
В NASA успешно испытали ядерный реактор для лунной базыВ NASA успешно испытали ядерный реактор для лунной базы
Virgin Galactic успешно испытала пилотируемый космопланVirgin Galactic успешно испытала пилотируемый космоплан
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
"Украина сможет создать ракету наподобие Falcon Heavy за 3-5 лет", - председатель Госкосмоса"Украина сможет создать ракету наподобие Falcon Heavy за 3-5 лет", - председатель Госкосмоса
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми интернет-спутникамиSpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми интернет-спутниками
Последние новости
Подгружаем последние новости