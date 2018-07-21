Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля New Shepard, который был запущен с её стартовой площадки в Техасе 18 июля.

Это был девятый испытательный запуск у компании Blue Origin и третий для ракеты New Shepard и капсулы экипажа, использовавшихся в этом тестировании. После подъёма ракеты-носителя на высоту более 100 км было произведено отделение капсулы экипажа с манекеном на борту. Запуск двигателя капсулы, отправивший её выше, чем когда-либо раньше, был произведён в расчётное время.

Blue Origin использовала этот запуск, чтобы проверить, как проходит аварийное отделение капсулы от ракеты в космосе, если что-то пойдёт не так во время полёта в реальных условиях с людьми на борту.

Этот успешный тест является важной вехой для компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которая ранее заявила, что если тестирование пройдёт успешно, то это позволит говорить о готовности к началу функционирования сервиса для космических туристов к концу года.

Продолжительность взлёта составила около двух с половиной минут, затем двигатель ракеты отключился. Ракета-носитель начала спуск после отделения капсулы с манекеном. Для мягкой посадки капсулы использовалась пара парашютов. Вертикальная посадка ракеты, в ходе которой использовались для управления двигатели, и приземление капсулы прошли успешно. И ракета, и капсула могут использоваться для дальнейших запусков.

Вся миссия заняла приблизительно 11 минут, причем капсула достигла максимальной скорости 2236 миль в час (3598 км/ч) и высоты 389 846 футов (118,8 км).



