SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy

В 22:45 6 февраля SpaceX Илона Маска свершила историю и успешно испытала ракету-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Попутно ракета вывела первый электрокар, вишневый Tesla Roadster Маска, в космос, пишут AIN.UA .

Тестовый полет Falcon Heavy откладывали пять лет из-за чрезвычайной сложности ракеты. По сути, она состоит из трех Falcon 9 и способна вывести на низкую околоземную орбиту груз весом до 63 800 кг или отправить напрямую к Марсу 16 800 кг. Falcon Heavy стала самой мощной из ныне действующих ракет, превысив показатели Delta IV Heavy в два раза. При этом запуск Falcon Heavy почти в четыре раза дешевле Delta: $90 млн против $350 млн.

Помимо успешного запуска, вероятность которого Маска оценивал в 50%, SpaceX также удалось посадить на землю два боковых ускорителя Falcon Heavy. Они синхронно сели на посадочные площадки LZ-1 и LZ-2 Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. При этом, оба ускорители уже летали в космос. Один участвовал в коммерческой миссии, а один использовали для доставки груза на МКС в 2016 году.

Судьба основной ступени, которая должна была сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане пока неизвестна. Она успешно провела повторный запуск двигателей для выхода на траекторию для посадки, но в процессе связь с ускорителем прервалась. Пока SpaceX не подтвердила успешной посадки.

Поскольку запуск Falcon Heavy был тестовым, на ней не было серьезного груза. Но Илон Маск всегда подходит к таким вещам с юмором. Поэтому под носовыми обтекателями ракеты находился вишневый Tesla Roadster самого Маска. За рулем электрокара сидит манекен по имени Starman, одетый в новый скафандр SpaceX. А из стереосистемы машины во время запуска играла песня Девида Боуи — Life on Mars? Помимо этого в Roadster находился специальный диск, который не испорится в космосе. На нем записано произвидение Айзека Азимова «Основание» («Академия»). Если этого недостаточно, то под электрокаром находится специальная панель, где написаны имена всех сотрудников SpaceX.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 6, 2018 at 12:36pm PST

Полную запись запуска можно посмотреть на канале SpaceX:

Редакция AIN.UA также вела прямую тестовую трансляцию с исторического запуска.