SpaceX вывела на орбиту секретный спутник Zuma для правительства США

Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.

Американская космическая компания SpaceX в ночь на 8 января (по киевскому времени) выполнила свой первый запуск в этом году, пишет издание Space.com.

Фото: spacex.com

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник американского правительства под названием Zuma, после чего ее первая ступень приземлилась обратно на стартовую площадку на мысе Канаверал. Ее будут использовать повторно в будущих миссиях.

Это уже 21-я успешная посадка первой ступени у SpaceX. Девять из них были совершены на мысе Канаверал, еще 12 - на посадочных площадках в океане.

Груз, который был выведен ракетой в космос, является "супер-секретным". Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.