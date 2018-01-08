SpaceX вывела на орбиту секретный спутник Zuma для правительства США
Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.
Американская космическая компания SpaceX в ночь на 8 января (по киевскому времени) выполнила свой первый запуск в этом году, пишет издание Space.com.
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту секретный спутник американского правительства под названием Zuma, после чего ее первая ступень приземлилась обратно на стартовую площадку на мысе Канаверал. Ее будут использовать повторно в будущих миссиях.
Это уже 21-я успешная посадка первой ступени у SpaceX. Девять из них были совершены на мысе Канаверал, еще 12 - на посадочных площадках в океане.
Груз, который был выведен ракетой в космос, является "супер-секретным". Для чего и каким агентством будет использован Zuma, неизвестно.
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