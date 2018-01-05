К 2027 году дома 80 миллионов европейцев подключат к ветроэлектростанции в Северном море (ФОТО, ВИДЕО)

К 2027 году около 80 млн жителей Европы в своих домах и офисах будут пользоваться электроэнергией, вырабатываемой на ветряной электростанции в Северном море. Сейчас там начали создавать искусственный остров для установки ветроэлектростанции.

Об этом сообщает Daily Mail .

По мнению инженеров, это будет самая большая в мире ветроэлектростанция.

Искусственный остров под ней будет выглядеть как поверхность суши площадью 2,3 квадратных мили (6 квадратных километров) в окружении морских ветровых турбин;там же разместят гавань и взлетно-посадочную полосу. Остров разместят на участке отмели под названием Доггер-Банк. Отмель расположена в 78 милях (125 км) от побережья Восточного Йоркшира, был идентифицирован как потенциальная неглубокая и ветреная строительная площадка для проекта стоимостью 1,3 млрд. фунтов стерлингов (1,75 млрд долл. США).

На острове разместят здания для персонала жилья, аэропорт, небольшую сеть дорог, зеленые зоны и даже искусственное озеро.

Голландский оператор электросетей TenneT недавно опубликовал отчет о том, что обслуживание искусственного острова с ветроэлектростанцией будет стоить на миллиарды евро дешевле обычных ветроэнергетических и международных силовых кабелей.

Роб ван дер Хадж, который управляет программой развития оффшорной ветроэнергетики TenneT, прокомментировал запланированный проект по ветроэлектроэнергетике так: «Для отрасли важно продолжать путь снижения издержек. Большая проблема, с которой мы столкнемся к 2030 и 2050 годам, заключается в том, что на суше ветру мешают объекты инфраструктуры. Логично, что мы ищем районы подальше от берега».

TenneT объявила в прошлом году, что в течение ближайшего десятилетия инвестирует 21 млрд фунтов (26 млрд долларов) в поддержку ряда оффшорных ветряных и береговых возобновляемых проектов, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.