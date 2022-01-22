Все средства "ковидного" фонда использованы по целевому назначению, – Укравтодор

В компании уверяют, что в аудите Госаудитслужбы говорится о формальных нарушениях.

Все средства "ковидного" фонда использованы по целевому назначению, – Укравтодор

Средства из фонда борьбы с COVID-19 были использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства. Об этом сообщила в Facebook прессслужба Укравтодора в ответ на публикации в СМИ, где распространялась информация о нарушениях, якобы обнаруженных Государственной аудиторской службой (ГАСУ).

«Цифры вероятных установленных нарушений при проведении закупок Укравтодора, на которые ссылаются в СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете Государственной аудиторской службы, ни в официальном письме этой службы в Укравтодор относительно результатов проверки (от 21.05.2021)», - отметили в Укравтодоре.

В госучреждении обратили внимание, что все замечания ГАСУ касаются формальных нарушений на этапе закупок, а не строительства конкретных объектов.

«Отметим, в каждом случае мы имеем завершенные объекты: качественные дороги и мосты, с обеспечением контроля качества и гарантийным сроком эксплуатации. Большинство проектов прошли через Антимонопольный комитет, где есть механизмы оперативного реагирования на нарушения в закупках как государства, так и участников рынка», — подчеркнул первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

При этом эксперты Госаудитслужбы пришли к выводу, что действующая система контроля со стороны Укравтодора нуждается в изменениях. Так в отчете указывается на важность привлечения независимого технадзора, разработку методики оценки некачественных работ, а также обеспечение контроля качества работ на протяжении всего инфраструктурного цикла эксплуатации объектов.

«Эти рекомендации учитываются Укравтодором — в частности, именно за последние 2 года впервые на ключевые инфраструктурные объекты привлекаются компании независимого технадзора, а экспертиза проектов обязательна», - отмечается в сообщении.

Там также отмечается, что часть замечаний была исправлена во время мониторинга, а все остальные были обжалованы в суде. В частности, Службами автомобильных дорог уже были обжалованы в суд 97 из 122 закупок, в которых, по оценкам ГАСУ, могут содержаться нарушения.

«В разрезе отчета Государственной аудиторской службы Украины говорится исключительно о формальных нарушениях, подавляющее количество которых уже обжаловано в суде. Поэтому говорить о миллиардных потерях бюджета, как это представляют в некоторых онлайн-изданиях, некорректно», - констатировали в Укравтодоре.

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