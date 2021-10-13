Дело о клевете против ялтинской активистки рассмотрят в адыгейском ауле

Уголовное дело о клевете, в которой обвиняемой является крымская блогер Людвика Пападопулу, будет рассмотрено в Тахтамукайском районном суде в Адыгее (РФ).

По информации адвоката Алексея Ладена, решение о подсудности дела в ауле Тахтамукай принято кассационным судом Краснодара, пишет "Крымский процесс".

"Выбор этого региона суд обосновал тем, что это ближайший суд за пределами Крыма. Его выбрали для исключения возможности прямого влияния на правосудие, поскольку потерпевшим по делу о клевете является глава Управления судебного департамента в Республике Крым Керим Акуев", - говорится в сообщении.

23 июля блогера объявили в розыск, а 5 августа задержали при пересечении границы Крыма в направлении Украины. В связи с этими обстоятельствами прокурор при избрании меры пресечения настаивал на домашнем аресте, считая что Пападопулу пыталась скрыться. Адвокат и его подзащитная просили выбрать более мягкий меру пресечения.

В феврале этого года в квартире Людвики Пападопулу прошел обыск по постановлению следователя, а не суда. Тогда она была свидетелем по уголовному делу о клевете за публикацию материала о Кериме Акуеве.

Дело в отношении самой Пападопулу возбуждено 20 июля, обвинения в клевете предъявлено 5 августа после задержания на границе с Крымом. Согласно заключению эксперта в тексте о захвате вооруженными сотрудниками охранного предприятия с применением насилия территории санатория "Парус" в Гаспре "речь идет о ситуациях негативного характера, имеющих отношение к Акуеву К. Г." По версии следствия этот текст в группе "Доска позора чиновников Крыма" на Facebook разместила именно Людвика Пападопулу.

РоSSийский адвокат Алексей Ладин, который защищает активистку, в августе рассказал Крим.Реалии, что Людвика Пападопулу отрицает авторство поста, за который ее обвиняют в клевете. Кроме того, этот пост был сформирован на основании статей федеральных СМИ , и это само по себе не может быть клеветой. Он пояснил, что клевета - сознательно ложная информация о ком то, а эта информация нуждается в проверке со стороны правоохранительных органов. Если она подтвердится, нужно открывать уголовное дело на фигурантов.

"Так или иначе, Людвика Пападопулу не писала этот пост, но даже если бы она это сделала, в ее действиях отсутствовал бы состав преступления", - заявил тогда Ладен.

Он отметил, что статья о клевете уже стала рычагом давления на блогеров и журналистов, чтобы таким образом "затыкать им рот".