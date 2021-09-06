Экс-заместитель Венедиктовой Мамедов обжаловал свое увольнение

Также он подал иск против СБУ, в котором просит признать противоправным решение об отмене доступа к государственной тайне.

Бывший заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов обжаловал свое увольнение, а также обжаловал отмену доступа к государственной тайне.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.

Соответствующие иски поданы в Окружной административный суд Киева и Одесский окружной админсуд. Так, Мамедов обжаловал решение кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка, которая приняла решение о наличии оснований для увольнения Мамедова с административной должности в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

Также он подал иск против Службы безопасности, в котором просит признать противоправным решение об отмене доступа к государственной тайне.

Напомним, Мамедов стал заместителем генерального прокурора в октябре 2019 года предыдущего руководителя ведомства Руслана Рябошапки. Перед тем он с 2016 года был прокурором Автономной Республики Крым.

В конце июня в Мамедова забрали руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в начале июля - Тренинговым центром прокуроров и Департаментом ювенальной юстиции. Таким образом, он остался заместителем без полномочий.

27 июля Мамедов написал заявление об увольнении из прокуратуры по собственному желанию. Однако, Венедиктова уволила его на основании решения кадровой комиссии Офиса генпрокурора в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей.

Кроме того, адвокаты Мамедова сообщали, что против него возбудили уголовное дело.