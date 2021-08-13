Застройщик "Цветов Украини" имеет роSSийский капитал и связь с "семьей" Януковича - "Слидство.Инфо"

Сам Алексей Пышный это отрицает.

Застройщик "Цветов Украини" имеет роSSийский капитал и связь с "семьей" Януковича - "Слидство.Инфо"
Фото: telegram.org/Олександр Ткаченко

Застройщик учебно-методического павильона "Цветы Украины" имеет роSSийский капитал и связь с "семьей" экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в материале "Слидство.Инфо".

"Наши журналисты присмотрелись к одному из владельцев объекта «Цветы Украины» и обнаружили довольно интересные факты. Алексей Пышный - главное действующее лицо. Он позиционирует себя как международный бизнесмен с удачными кейсами в Европе, но о роSSийском бизнесе почему-то молчит. Незадолго до событий с «Цветами Украины» Пышный вышел из большинства роSSийских бизнесов. Однако из роSSийских реестров мы выяснили, что он имеет номер роSSийского налогоплательщика, а также имел роSSийский паспорт. Даже два", - отмечается в сообщении.

Сам Пышный все отрицает.

Однако, по данным журналистов, он может быть причастен к финансированию украинской политпартии, которую связывали с роSSийскими спецслужбами.

"Несколько лет назад украинская компания Пышного предоставила вновь партии «Умная сила» помещение в центре Киева и юридический адрес. Из-за подозрения в получении финансирования из РоSSии СБУ обыскала партию и, похоже, таки обнаружила роSSийский след в финансировании", - говорится в расследовании.

Напомним, здание на ул. Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия "Цветы Украины".

В начале лета 2021 года его обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, украшавший здание. Ночью 11 июля у дома появилась тяжелая техника для сноса. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

21 июля КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины".

3 августа павильон "Цветы Украины" получил статус только что выявленного объекта культурного наследия.

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