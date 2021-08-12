Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19

Версий две: утечка из лаборатории и естественная передача от животных к людям.

Американская разведка не пришла к окончательным выводам о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, который привел к пандемии.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Они утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус или возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, или естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент Джо Байден приказал спецслужбам США удвоить усилия по расследованию происхождения вируса, включая возможность того, что он мог просочиться из Уханьский лаборатории, и доложить ему в течение 90 дней. Вполне возможно, что проект доклада может подвергнуться значительным изменениям в ходе оставшегося времени, отпущенного на изучение всего массива информации.

Напомним, в июле директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предположил, что происхождение коронавируса может остаться неизвестным.

В марте 2021 года совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, который привел к пандемии в 2020-2021 годах, действительно найден у летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно быть промежуточное звено.