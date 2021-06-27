Апелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во Франции

Книгу-расследование "Сети Кремля во Франции" написала французская профессор и политолог Сесиль Вессей.

Апелляция поддержала оправдательный приговор по делу автора книги о "друзьях Путина" во Франции
Сесиль Вессей
Фото: rfi.fr

Парижский Апелляционный суд огласил свое решение по делу о клевете в отношении профессора Университета Верхней Бретани Ренн II Сесиль Вессей и издателя ее книги "Сети Кремля во Франции” Мари-Эдит Алуф (изд. Les Petits Matins).

Об этом пишет rfi.fr.

24 июня суд оставил в силе решение первой инстанции и оправдал автора и издателя по всем обвинениям, кроме одного.

В своей книге "Сети Кремля” профессор Сесиль Вессей демонстрирует, как с помощью СМИ, политического лоббирования интересов Кремля и скрытого финансирования во Франции развиваются сети влияния.

Шесть человек, упомянутых в книге, подали в суд на автора и издательство. Дело о диффамации рассматривалось в первой инстанции в 2019 году. 14 июня 2019 года суд почти полностью оправдал Вессей и издательство Les Petits Matins. Исключением стал лишь один отрывок книги из всех представленных в исковых заявлениях.

Пятеро истцов из шести не согласились с решением суда - глава Координационного совета роSSийских соотечественников во Франции и организатор местного "Бессмертного полка" Георгий Шепелев, бывший советник лидера французских левых Жан-Люка Меланшона по международной политике, а ныне президент движения "Суверенная Республика" Джордж Кузманович, его жена Вера Никольски, автор диссертации об Александре Дугине и чиновница французского парламента, а также швейцарская писательница Элен Ришар Фавр и блогер Оливье Беррюйе, который подал также более 15 исков по обвинению в клевете, в частности против издания Le Monde. Шестой истец, блоггер из Французской Полинезии Пьер Ламблe, решил не подавать апелляцию.

Со своей стороны, исследовательница также подала апелляцию по единому отрывку, по которому не был вынесен оправдательный приговор. Слушания состоялись 19 и 20 мая 2021 года.

Как заявила на заседании в 2019 году сторона защиты, "речь идет не о преследовании Сесиль Вессей и Мари-Эдит Алуф. Это сигнал для других: вас тоже ждет судебное разбирательство, так как расследовать кремлевские связи во Франции нельзя".

Теперь у сторон остается возможность обратиться в кассационный суд, который рассматривает дело не по существу, а по форме. Намерения сторон пока не известны.

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