Слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем, - Геращенко

"Министр будет работать ровно столько, сколько ему предназначено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем, - Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в ведомстве не реагируют на слухи об отставке министра Арсена Авакова. Об этом Геращенко сообщил на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на любые слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - заявил он.

Геращенко добавил, что "министр будет работать ровно столько, сколько ему предназначено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Аваков является единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свою должность. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Арсения Яценюка, втором Кабмине Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, после смены президента остался министром при правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Неделю назад СМИ распространили информацию о том, что осенью правительства хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова.

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