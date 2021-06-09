Украинка Яна Панфилова открыла специальную сессию Генассамблеи ООН, посвященную ВИЧ

Соучредитель международного движения Teenergizer Яна Панфилова выступила на специальной сессии Генассамблеи ООН , посвященной проблемам ВИЧ и СПИД.

Об этом сообщает “Суспильне”.

Отмечается, что украинку выбрали из 400 кандидатов.

Она отметила, что люди с ВИЧ-за своей болезни становятся жертвами стигматизации со стороны общества.

"Я верю, что все рождаются свободными, но плохие законы и социальные стигмы ставят на нас клеймо. Мы - больше, чем наш ВИЧ-статус. Мы имеем прекрасные способности, нуждаемся в уходе за нашим ментальным здоровьем и социальной поддержке, независимо от того, кто мы и кого мы любим", - сказала Панфилова во время своего выступления.

"Я здесь как голос 38 миллионов, живущих с ВИЧ. Таблетки помогают нам выжить, но мы умираем от пандемии стигмы. ЛГБТКИ-люди, секс-работники, наркозависимые, заключенные, женщины и дети заслуживают жизни с правами и достоинством, которыми наслаждаются люди в этом зале", - добавила она.

Как отметила Яна Панфилова, человечество может покончить с ВИЧ к 2030 году. Для этого необходимо осуществить несколько шагов: ввести всестороннее сексуальное образование в школах, обеспечить психологической поддержкой каждого, кто живет с ВИЧ, создать общественные ВИЧ-центры, разрабатывать вакцину от ВИЧ.

Яна Панфилова живет с ВИЧ с рождения. Болезнь она получила от матери, которая имела наркозависимость. Девушка возглавляет общественное движения Teenergizer, которое помогает ВИЧ-позитивным детям.