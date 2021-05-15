СНБО проведет заседание по ситуации в трех приграничных областях
Речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Готовится заседание СНБО относительно ситуации в приграничных областях, которые недавно посетил глава государства.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", пишет Укринформ.
Речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
"Сейчас рабочая группа Совета нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей, готовят это заседание, оно состоится в ближайшее время", - сообщил Данилов.
По его словам, если Президент утвердит повестку дня, это заседание состоится через две недели.
Напомним, в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.
22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.
Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после отвода части роSSийских войск от границы с Украиной угроза новых провокаций со стороны РоSSии сохраняется. В частности, потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.
СБУ оценила кколичество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек.
Несмотря на это, президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.