СНБО проведет заседание по ситуации в трех приграничных областях

Речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

СНБО проведет заседание по ситуации в трех приграничных областях
Фото: president.gov.ua

Готовится заседание СНБО относительно ситуации в приграничных областях, которые недавно посетил глава государства.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", пишет Укринформ.

Речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"Сейчас рабочая группа Совета нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей, готовят это заседание, оно состоится в ближайшее время", - сообщил Данилов.

По его словам, если Президент утвердит повестку дня, это заседание состоится через две недели.

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после отвода части роSSийских войск от границы с Украиной угроза новых провокаций со стороны РоSSии сохраняется. В частности, потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

СБУ оценила кколичество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.

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