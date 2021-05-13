Колесниковой выдвинули окончательное обвинение

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

?Белорусской оппозиционеру Колесниковой выдвинули окончательное обвинение
Фото: Укрінформ

Расследование уголовного дела в отношении членов Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой и Максима Знака завершено, сейчас они знакомятся с материалами дела.

Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела.

Отмечается, что дело Колесниковой и Знака выделено в отдельное производство. Им предъявлено обвинение по трем уголовным статьям. Следствие по другим фигурантам дела Координационного совета продолжается.

Ранее окончательное обвинение выдвинули юристу Максиму Знаку.

Колесниковой инкриминируют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). В штабе экс-кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарыки считают, что Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы.

Колесникова признана политзаключенной и узником совести. Вместе с другими оппонентами белорусского режима Европарламент присудил ей премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека.

7 сентября 2020 года Марию Колесникову задержали на улице сотрудники в штатском. 8 сентября ее, представителя Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и ответственного секретаря Совета Ивана Кравцова пытались принудительно депортировать в Украину, но Колесникова порвала паспорт и была задержана снова.

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