Под КГГА прошла акция против застройки Минского массива

Активисты выступают против принятия и разработки 219 ДПТ.

Фото: Макс Требухов

Возле здания Киевской городской государственной администрации прошла акция против принятия преступного Детального плана территории севера Минского массива, а также программы по разработке еще 219 таких ДПТ.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Как заявляют организаторы акции, вопреки Генеральному плану Киева на территории сельскохозяйственного функционального назначения площадью 25 га на севере столицы запланировано строительство микрорайона на 6 307 квартир, что означает - 11 500 новых жителей. Высота жилых домов составит от 16 до 26 этажей.

22 апреля Киевсовет уже пытался принять этот ДПТ, однако не хватило 4 голосов.

Фото: Макс Требухов

"В четверг, 13 мая, на сессии Киевсовета этот ДПТ будут снова пытаться протащить, на этот раз еще и вместе с незаконной "Программой создания градостроительной документации в г. Киеве", которая предусматривает разработку 219 таких преступных ДПТ, которые противоречат действующему Генеральному плану города, фактически легализируя земельный дерибан. Поэтому нам всем ничего не остается, как выйти на протест!", - заявили активисты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 23 апреля Киевский городской совет отдал под застройку стадион на Академгородке. Стадион является частью спортивного комплекса "Наука", построенного в 1964 году. По старому генплану, здесь должна быть только общественная застройка, но в новом генплане и в уже принятом в 2015 году детальном плане территории на месте обоих участков спорткомплекса планируется зона жилищно-общественной застройки.

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