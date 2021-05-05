НАПК направило в суд 14 админпротоколов на экс-главу ГФС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов на бывшего председателя Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

"По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд протоколы по Денису Гутенко, и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины (на момент совершения правонарушения) (14 протоколов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего НАПК за неделю составило и направило в суды 28 административных протоколов. Из них 11 протоколов касались несвоевременного представления декларации без уважительных причин, в том числе в отношении бывшего и. о. директора Национального агентства по аккредитации Игоря Янчева.

В свою очередь из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: "Конгресс украинских националистов" (руководитель - Степан Брацюнь), "Партия ветеранов Афганистана" (руководитель - Сергей Червонопиский), "Слуга народа" (уполномоченное лицо - Анатолий Остапенко).

Напомним, в конце декабря бывший председатель ГФС Гутенко заявил, что из-за премии в 1000% оклада ему грозит заключение под стражу.