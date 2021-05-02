Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику

Мужчину остановили на улице в одежде с изображением коммунистической символики.

Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Фото: epochtimes.ru

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной символики.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что мужчину остановили на улице в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня в Одессе состоялся Марш защитников города, приуроченный к событиям 2014 года. В акции приняли участие около 700 человек, преимущественно ветеранов и представителей патриотических сил.

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