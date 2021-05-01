ЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковида

Цифровой сертификат будет технически готов 1 июня и заработает 30 июня.

ЕС в мае начнет испытания "цифровых сертификатов" вакцинации от ковида
Фото: kyivcity.gov.ua

Ряд стран Европейского союза пробует выдачу "зеленых" цифровых сертификатов, подтверждающих вакцинацию против ковида.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Европейского союза, пишет ekathimerini.com.

По его словам, страны ЕС будут разделены на три группы в соответствии с тем, насколько они технически готовы к выдаче сертификатов. А начало испытаний запланированы на второе воскресенье мая.

В первую группу входят Греция, Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.

Цифровой сертификат будет технически готов 1 июня и заработает 30 июня.

Напомним, Европарламент одобрил свою переговорную позицию относительно COVID-сертификатов, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или отрицательный тест на коронавирус.

Еврокомиссия предлагала назвать эти документы "цифровым зеленым сертификатом". Зато Европарламент хочет переименовать их в "сертификат ЕС по COVID-19", который может быть как в цифровом, так и в бумажном формате. Он, как и предлагала Еврокомиссия, будет содержать сразу три вида сертификатов: прививки, негативного теста или подтверждения, что человек болел COVID-19 и выздоровел.

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