Зеленский обещает санкции против олигархов

По его словам, влияния олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект "о статусе олигарха".

Об этом он заявил после заседания СНБО.

"Предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать базовый законопроект о статусе олигарха в нашей стране. Будут внедряться санкции, олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес, а влияния олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя", - сказал Зеленский.

Других деталей по сути этого законопроекта президент не раскрыл.

Ранее сегодня во время заседания Совета национальной безопасности и обороны было принято решение ввести вторую часть санкций против контрабандистов.

Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля.

На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".