Таиланд отменит карантин для вакцинированных туристов
Центр управления экономической ситуацией Таиланда (CESA) одобрил поэтапный план открытия шести основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает Управление по туризму Таиланда, пишет Investory.
Какие провинции откроют
Этими областями будут Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай.
План предусматривает 3-этапное ослабление карантина, которое будет проходить до четвертого квартала 2021 года.
Как отмечают в ТАТ, утверждение дорожной карты было сразу после объявления МЗ страны о сокращении с 1 апреля карантина до семи дней для вакцинированных иностранных туристов.
Первый этап будет проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утвержденных правительством гостиницах или других объектах. Им разрешено оставлять свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно покупать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию отелей по одобренным властями маршрутам.
После завершения недельного карантина туристы смогут отправиться в путешествие по всей стране.
Второй этап запланирован с июля до сентября. Он коснется острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут придерживаться карантина в рамках плана под названием «Песочница Пхукета». Предполагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать на острове также по специальным маршрутам в течение семи дней, а потом им разрешат посещать другие тайские направления.
В это время остальные пять курортов по-прежнему будут принимать туристов на условиях первого этапа дорожной карты.
Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Панг Нга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для иностранных туристов с прививкой.
Въезд в Таиланд
При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе негативный ПЦР-тест, а прививки должны быть сделаны не позднее, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.
Вакцинированным туристам также будет нужна страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $ 100 тыс. И подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина.
Сейчас в Таиланде признают такие вакцины: китайский Sinovac, англо-шведские AstraZeneca и Covishield, немецкий BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.