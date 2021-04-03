Пограничники готовятся к украинско-британским учениям "COSSACK MACE - 2021"

Учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Летом этого года Государственная пограничная служба Украины примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021".

Об этом говорится на сайте пограничников.

Учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

"COSSACK MACE - 2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины, отметили пограничники.

В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня.

Планируется отработка совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.

Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО).

"Выучка позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций", - добавили в ГПСУ.

Добавим, с 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межведомственного центра подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины. Руководитель группы планирования учений полковник Виталий Негоденко (Сухопутные войска ВСУ) отметил, что участие в учениях предоставит пограничникам возможность отработать взаимодействие с подразделениями НАТО и Вооруженными Силами Украины, а также улучшить способность реагирования на изменение оперативной обстановки и возникновение внезапных вводных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
В Киеве похитили и убили добровольца Александра МандичаВ Киеве похитили и убили добровольца Александра Мандича
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники Украины и Румынии восстановили совместное патрулирование границы на ДунаеПограничники Украины и Румынии восстановили совместное патрулирование границы на Дунае
На Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов из АлжираНа Закарпатье пограничники открыли стрельбу, чтобы остановить студентов из Алжира
Пограничники провели минометные стрельбы в Черкасской областиПограничники провели минометные стрельбы в Черкасской области
На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехникеНа границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехнике
В Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатамиВ Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами
Украинские пограничники получат в этом году 10 французских вертолетовУкраинские пограничники получат в этом году 10 французских вертолетов
Украинские пограничники получили технику для демаркации границы с БеларусьюУкраинские пограничники получили технику для демаркации границы с Беларусью
Пограничники задержали боевика в МариуполеПограничники задержали боевика в Мариуполе
Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе (обновлено)
Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границеУкраинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе
Последние новости
Подгружаем последние новости