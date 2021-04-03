Пограничники готовятся к украинско-британским учениям "COSSACK MACE - 2021"

Учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Летом этого года Государственная пограничная служба Украины примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE - 2021".

Об этом говорится на сайте пограничников.

Учения планируется провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

"COSSACK MACE - 2021" должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины, отметили пограничники.

В рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня.

Планируется отработка совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.

Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО).

"Выучка позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций", - добавили в ГПСУ.

Добавим, с 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межведомственного центра подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины. Руководитель группы планирования учений полковник Виталий Негоденко (Сухопутные войска ВСУ) отметил, что участие в учениях предоставит пограничникам возможность отработать взаимодействие с подразделениями НАТО и Вооруженными Силами Украины, а также улучшить способность реагирования на изменение оперативной обстановки и возникновение внезапных вводных.