Минэнерго: выплата заработной платы шахтерам разблокирована

Подписаны приказы об утверждении ряда бюджетных программ.

Минэнерго: выплата заработной платы шахтерам разблокирована
Фото: Mykhailo VolynetsFacebook

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности - по выплатам заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

В частности, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих:

  • выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн в 2021 году, включая финансирование работ на шахте 10 Нововолынска);
  • финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты «Надежда» (более 1 млрд грн);
  • финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);
  • физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);
  • финансирование государственной программы «теплых» кредитов (150 млн грн).

"Это стало возможным благодаря принятию парламентом Закона Украины №1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы», который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в том числе и в вопросах финансирования", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы.

"Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в области, несмотря на то, что в Государственном бюджете средства были заложены", - отметили в министерстве.

Напомним, по состоянию на 11 марта работникам государственных шахт задолжали почти 1,6 млрд гривень.

В декабре прошлого года горняки ряда шахт объявили протест из-за задолженности по заработной плате, часть из них приходила под Кабмин.

23 февраля Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила ветированный президентом закон о возобновлении конкурсов на госслужбу. Документ принят с предложениями Владимира Зеленского с так называемыми правками под и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Теперь у и.о. министров будут полноценные полномочия руководителей министерств.

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