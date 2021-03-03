Нардепов "Голоса" пригласили в ГБР по делу о возможном "кнопкодавстве" за назначение Шкарлета

Фото: Ярослав Железняк Telegram

ГБР вызывает на допрос в качестве свидетелей народных депутатов от фракции "Голос" Инну Совсун, Ярослава Железняка, Наталью Пипу и Ольгу Стефанишину.

Их приглашают свидетельствовать по делу о возможном "кнопкодавстве" за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Фото повестки в Аппарат парламента обнародовал в Telegram Железняк.

Заявление в правоохранительные органы было написано Инной Совсун.

"По мнению И. Совсун, указанное решение было принято с грубыми техническими нарушениями установленной законом Украины "О регламенте Верховной Рады" процедуры, - говорится в документе.

Напомним, что Шкарлет был назначен минимальным количеством голосов, то есть каждый голос был решающим. После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве. Как сообщил депутат от фракции Ярослав Железняк, известно как минимум о четырех случаях неперсонального голосования.

18 января Офис генпрокурора открыл дело о "кнопкодавстве" при назначении Шкарлета.

На фоне скандала с назначением Шкарлета в Раде наконец включили сенсорную систему, предотвращающую кнопкодавство.