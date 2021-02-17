Минкульт одобрил строительство мемориальной синагоги в Бабьем Яру

Синагога является "арт-объектом" и строится частным Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

Министерство культуры согласовало строительство мемориальной синагоги на территории Бабьего Яра.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LB.ua.

"Это арт-объект. Да, мы дали согласование. Он будет находиться у Меноры на территории заповедника "Бабий Яр". Были проведены исследования: если там когда-то и существовали границы какого-то кладбища, то оно было закрыто еще в 30-е годы. Все экспертизы это подтверждают", - добавляет он.

Ткаченко подчеркивает, что конструкция, которую предлагают поставить, - "достаточно легкая, это и строительством сложно назвать. К тому же там давно существует церковь".

Мемориальная синагога - проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который является частным и финансируется украинскими, роSSийскими и американскими донорами. Как сообщается на сайте Центра, ее открытие планируется 8 апреля, ко Дню Катастрофы и героизма европейского еврейства (Йом ха-Шоа).

Проект Мемориальной синагоги у Меноры в Бабьем Яру
Фото: babynyar.org
Проект Мемориальной синагоги у Меноры в Бабьем Яру

"Арт-объект будет создан в виде символической мемориальной синагоги, которая подобно книге будет открываться и закрываться с помощью механизмов. Автором выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, спроектировавший уникальную синагогу в Майнце, профессор Базельского университета. Конструкция будет сделана из амбарного дуба 200-300-летней давности из разных уголков Украины. Внутри она будет расписана узорами и текстами молитв, которыми украшали старинные синагоги на Западной Украине и которые были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны.

Объект будет возведен без фундамента на небольшом участке за памятником Менора у склона оврага, где евреи традиционно собираются, чтобы почтить память своих близких, погибших в Бабьем Яру", - сообщается на сайте. Напомним, Министерство культуры и информационной политики подписало меморандум о сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Однако проекты и концепция Мемориального центра, художественным руководителем которого является роSSийский режиссер Илья Хржановский, широко критикуются частью гуманитарного сообщества – учеными, культурными менеджерами, интеллектуалами. Министр культуры в нашем интервью заявил, что не видит рисков в этом проекте и считает его "обдуманным и осмысленным".

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