В Украине запустят сайт для записи на прививку от COVID-19
Также будет проведена коммуникационная кампания по ковид-вакцинации.
Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по ковид-вакцинации.
Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.
"10 февраля у нас уже будет полностью оттестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.
По его словам, будут предложены три механизма, как сделать прививки: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.
Таким образом, убежден Виктор Ляшко, не должно возникнуть проблемы, если у человека нет семейного врача.
"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививки", - сказал Ляшко.
Старт кампании вакцинации в Украине запланирован на вторую неделю февраля. Государство получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.
Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.
Первые вакцины должны поступить в Украину 15 февраля.
29 января в Украине утвердили календарный план вакцинации от коронавируса в 2021-м. На первом этапе будут прививать медицинских работников и бойцов ООС. На втором - пожилых людей.
Ранее Ляшко заявлял, что всех привитых заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.