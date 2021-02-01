В Украине запустят сайт для записи на прививку от COVID-19

Также будет проведена коммуникационная кампания по ковид-вакцинации.

В Украине запустят сайт для записи на прививку от COVID-19
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения Украины запустит сайт, на котором будет открыта возможность записи на вакцинацию от коронавируса. Также будет проведена коммуникационная кампания по ковид-вакцинации.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью ТСН.

"10 февраля у нас уже будет полностью оттестировано в медицинских информационных системах, которые сегодня стоят у врачей, модуль иммунопрофилактика. И параллельно с этим будет запущен сайт, название там как COVID-19, который будет рассказывать все об иммунопрофилактике и даст возможность записываться на иммунопрофилактику. Параллельно разрабатывается такая же коммуникационная кампания, запустится, и будем говорить, что сегодня вакцинируются и записываются такие-то группы риска, где будут четко показывать, где, в каком месте можно сделать прививку, кто будет проводить", - сказал Ляшко.

По его словам, будут предложены три механизма, как сделать прививки: записаться, записаться к семейному врачу, получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Таким образом, убежден Виктор Ляшко, не должно возникнуть проблемы, если у человека нет семейного врача.

"Записывайтесь. Мы вас скоординируем по месту жительства к определенному пункту прививки", - сказал Ляшко.

Старт кампании вакцинации в Украине запланирован на вторую неделю февраля. Государство получит 117 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, Украина сможет получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании.

Первые вакцины должны поступить в Украину 15 февраля.

29 января в Украине утвердили календарный план вакцинации от коронавируса в 2021-м. На первом этапе будут прививать медицинских работников и бойцов ООС. На втором - пожилых людей.

Ранее Ляшко заявлял, что всех привитых заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSииВ ПАСЕ подготовили проект резолюции, сохраняющей полномочия делегации РоSSии
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
РоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в УкраинуРоSSийской певице Алене Апиной запретили въезд в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19Степанов анонсировал новые контракты на поставку вакцины от COVID-19
МВФ продлил работу миссии в Украине на 7-10 дней, - МарченкоМВФ продлил работу миссии в Украине на 7-10 дней, - Марченко
Патриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной SinovacПатриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной Sinovac
Посол Словакии просит защитить инвесторов из его государства в Украине
Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19
ПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник БайденаПророSSийская сеть в Украине становится все шире, и это затрудняет дипломатические усилия по Донбассу, - советник Байдена
Через два дня после инаугурации Байдена в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - ГолованьЧерез два дня после инаугурации Байдена в Украине открыли еще два уголовных дела против Байдена и Порошенко, - Головань
В Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежомВ Запорожье задержали анонима, который по заказу "минировал" объекты по всей Украине и за рубежом
Рада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИРада рассмотрит законопроект, без которого не могут начать вакцинацию от COVID-19 - СМИ
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости