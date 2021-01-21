При Байдене Украину ждет "новый уровень внимания" США - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что при президентстве Джо Байдена продлится двухпартийная поддержка Украины со стороны США , причем внимание к ней может возрасти.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Комментируя перспективы развития ситуации на Донбассе при президенте США , Волкер подчеркнул, что это зависит прежде всего от готовности РоSSии прекратить агрессию.

"Вопрос в том, хочет ли РоSSия остановить войну, или нет. Сейчас Путин, по моему мнению, считает, что война служит его целям: она расшатывает Украину, несколько дестабилизирует ее, она удерживает ее от взаимодействия с Европой, от взаимодействия с НАТО. Поэтому, я думаю, Путин считает полезным делом, чтобы война продолжалась", - сказал Волкер.

По его мнению, Запад "должен был бы пойти на большее давление на РоSSию", чтобы ее президент Владимир Путин "увидел, что он ничего не приобретает, оккупируя части Украины, а взамен платит за это очень высокую цену".

Волкер добавил, что при президентстве Байдена стоит ожидать большего присутствия украинской темы в повестке дня Вашингтона.

"Будет и новое: новые лица и новый уровень внимания. Во время последнего года администрации Трампа - из-за процесса импичмента - присутствия США , привлечения США к украинским вопросам не было. Я думаю, администрация Байдена добьется, что это привлечение вернется", - спрогнозировал он .

В целом Волкер считает, что политика Вашингтона по поддержке Киева не изменится. Это касается как суверенитета и территориальной целостности Украины, так и экономических реформ. Волкер оценивает эту поддержку как двухпартийную, поддерживаемую и в Палате представителей и в Сенате Конгресса США .

"За время администрации Трампа мы изначально достигли значительного прогресса по установлению политики непризнания захвата Россией Крыма, снятия запрета на поставки вооружений, так что мы смогли продавать полезное оборонное оборудование, те же «Джавелины». И все это будет продолжаться и при администрации Байдена", добавил Волкер.

Напомним, Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку через день после обнародования жалобы информатора, в которой описывалось, что он пытался "сгладить ущерб", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани во время попыток давить на Украину с целью расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.