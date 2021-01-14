США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИ

На этой неделе Госдеп должен опубликовать отчет, в котором будут указаны компании, которые помогают достраивать газопровод из РоSSии в Германию.

Государственный департамент США готовит последний пакет ограничительных мер в отношении компаний, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Государственный департамент США уже сообщил европейским компаниям, причастным к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

На этой неделе Госдеп должен опубликовать отчет, в котором будут указаны компании, помогающие достраивать газопровод из РоSSии в Германию.

Также, по данным источников, в списке могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой оборудования проекта.

Напомним, 28 декабря 2020 года РоSSия завершила строительство "Северного потока-2" в экономической зоне Германии. С середины января строительство газопровода должно возобновиться в исключительной экономической зоне Дании.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Строительство "Северного потока-2" сейчас прекращено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Сейчас РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.